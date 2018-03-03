Дональд Трамп сел на диету по настоянию врача

Дональд Трамп перешел на более правильное питание по рекомендации своего лечащего врача. Рони Джексон посоветовал ему употреблять меньше жиров и углеводов, а также регулярно выполнять упражнения.

Стандартный обед президента во время выходных состоял из четырех бургеров и шоколадного молочного коктейля. Теперь Трампу запретили есть фаст-фуд и посоветовали уделить внимание супам и салатам, сообщает Bloomberg. Вес Трампа достиг 108,4 кг.

Президент США прислушался к советам врача и соблюдает режим питания. Но иногда позволяет себе послабления — например, на этой неделе он съел бекон за завтраком.

Сын американского лидера Дональда Трампа Эрик высказался о состоянии здоровья своего отца. На днях президент США прошел полное медицинское обследование и к настоящему моменту уже получил результаты.