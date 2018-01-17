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Сын Трампа считает своего отца самым энергичным человеком в мире

17 января 2018, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

Сын Трампа считает своего отца самым энергичным человеком в мире
фото: globallookpress.com

Сын американского лидера Дональда Трампа Эрик высказался о состоянии здоровья своего отца. На днях президент США прошел полное медицинское обследование и к настоящему моменту уже получил результаты.

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Эрик Трамп заявил, что у его папы больше энергии, чем у любого человека, которого он знает, поэтому в рабочих вопросах он способен "обогнать" абсолютно всех. Кроме того, молодой мужчина добавил, что его отец никогда не болел даже простудой, передает телеканал Fox News.

Напомним, накануне врач президента Америки Дональда Трампа Рони Джексон констатировал, что политик и бывший предприниматель полностью здоров. Медик, однако, порекомендовал ему сбросить несколько килограммов и иметь регулярные физические нагрузки.

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