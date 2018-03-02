ВСУ уличили в планах атаковать Донецк в канун выборов президента России
2 марта 2018, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины готовят масштабную провокацию в Донбассе, которая может быть осуществлена в канун выборов президента России. Об этом в разговоре с журналистами заявил военный эксперт Юрий Котенок.
Котенок назвал вероятным сценарий, при котором киевские силовики подвергнут массированному обстрелу центр Донецка. По словам аналитика, данный шаг станет «последним аргументом ненависти и ксенофобии», пишет сайт телеканала «Царьград».
Ранее сообщалось, что ОБСЕ выразила обеспокоенность из-за продолжающегося продвижения ВСУ в «серой зоне» Донбасса. С соответствующим заявлением выступил представитель организации Александр Хуг.
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