Вооруженные силы Украины готовят масштабную провокацию в Донбассе, которая может быть осуществлена в канун выборов президента России. Об этом в разговоре с журналистами заявил военный эксперт Юрий Котенок.

Котенок назвал вероятным сценарий, при котором киевские силовики подвергнут массированному обстрелу центр Донецка. По словам аналитика, данный шаг станет «последним аргументом ненависти и ксенофобии», пишет сайт телеканала «Царьград».

Ранее сообщалось, что ОБСЕ выразила обеспокоенность из-за продолжающегося продвижения ВСУ в «серой зоне» Донбасса. С соответствующим заявлением выступил представитель организации Александр Хуг.