Путин назвал «пропагандой» заявления США о начале холодной войны

Президент РФ Владимир Путин назвал выход США из договора по ПРО началом гонки вооружений между двумя странами. В интервью телеканалу NBC Путин назвал "пропагандой" заявления Белого дома о начале холодной войны.

"Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО" (Договора по противоракетной обороне), — отметил в интервью глава российского государства, - передаёт "Интерфакс".

1 марта Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Он отметил в своей речи, что в последние годы проведена огромная работа по укреплению армии и флота.

Президент напомнил, что США ещё в 2000 году поставили перед Рjссией вопрос о выходе Соединённых Штатов из Договора о противоракетной обороне. "Россия была категорически против", - подчеркнул он.

"Мы исходили из того, что советско-американский Договор о ПРО от 1972 года являлся краеугольным камнем системы международной безопасности. Согласно этому договору каждая из сторон имела право развернуть на своей территории только один район, защищавший её от ракетного нападения. В России такая система была развёрнута вокруг Москвы, в США – вокруг базы ракет наземного базирования «Гранд-Форкс»", - напомнил Путин.

Президент рассказал, что российские власти "долго уговаривали американцев не разрушать Договор о ПРО, не нарушать стратегического баланса", - сообщается на сайте Кремля. Но в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из этого договора. "Все эти годы после одностороннего выхода США из Договора по ПРО мы напряжённо работали над перспективной техникой и вооружением. Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия", - заявил российский президент и рассказал, что сейчас Минобороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начало активную фазу испытаний нового ракетного комплекса «Сармат» с тяжёлой межконтинентальной ракетой.