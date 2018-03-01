Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя презентацию новейшего российского вооружения, которую устроил президент РФ Владимир Путин, заявил, что "в военном плане Россия очень сильна".

1 марта Путин в ходе послания Федеральному собранию презентовал новые виды российского вооружения. "Думаю, месседж вполне понятный: даже не думайте применять какое-либо оружие против России и не питайте никаких иллюзий по поводу возможностей России в военной сфере", — прокомментировал Пушков.

Политик отметил, что в Соединенных Штатах принято считать Россию "слабой региональной державой". Сенатор заявил: "... сегодня презентация, сделанная президентом с использованием видео, чтобы показать новое оружие России, — а это оружие совершенно нового поколения, — демонстрирует абсурдность заявлений о слабости России".

Политик обратил внимание на призыв российского президента к диалогу, сообщает RT.

Пушков уверен, что западные СМИ, изучив послание Путина, устроят истерику. И подчеркнул, что необходимо обратить внимание на вторую часть послания Путина. "Это не просто демонстрация военных возможностей — это предложение сесть за стол переговоров и на равных обсудить ситуацию и прийти к новым выводам... Мы предлагаем диалог", — подчеркнул Пушков.