Новое российское вооружение должно избавить США от иллюзий
1 марта 2018, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал демонстрацию новейшего российского вооружения, продемонстрированную в ходе послания Президента.
По словам сенатора, еще в 1990-е годы США убедили себя в слабости России и до сих пор утешают себя этим. Но сегодняшняя демонстрация военных возможностей России – эффектна, убедительна и политически очень значима. США должны понять, что им не удастся получить военное превосходство над Россией и нейтрализовать своей системой ПРО российский ядерный потенциал. Расставшись с иллюзиями о слабости России, США должны прийти к выводу о необходимости переговоров.
Алексей Пушков предположил негативно-истерическую реакцию США на демонстрацию нового российского вооружения, но выразил надежду, что осмысление ситуации поможет предотвратить угрозу новой войны и добиться стабилизации международной обстановки, пишет РИА Новости.
Напомним, завершающая часть послания Президента Совету Федерации посвящалась состоянию ВС РФ и сопровождалась демонстрацией слайдов с новейшим российским вооружением.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес