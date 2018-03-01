Новое российское вооружение должно избавить США от иллюзий

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал демонстрацию новейшего российского вооружения, продемонстрированную в ходе послания Президента.

По словам сенатора, еще в 1990-е годы США убедили себя в слабости России и до сих пор утешают себя этим. Но сегодняшняя демонстрация военных возможностей России – эффектна, убедительна и политически очень значима. США должны понять, что им не удастся получить военное превосходство над Россией и нейтрализовать своей системой ПРО российский ядерный потенциал. Расставшись с иллюзиями о слабости России, США должны прийти к выводу о необходимости переговоров.

Алексей Пушков предположил негативно-истерическую реакцию США на демонстрацию нового российского вооружения, но выразил надежду, что осмысление ситуации поможет предотвратить угрозу новой войны и добиться стабилизации международной обстановки, пишет РИА Новости.

Напомним, завершающая часть послания Президента Совету Федерации посвящалась состоянию ВС РФ и сопровождалась демонстрацией слайдов с новейшим российским вооружением.