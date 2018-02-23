Киев направил РФ ноту протеста в связи с проведением выборов президента в Крыму

Министерство иностранных дел Украины направило в пятницу, 23 февраля, России ноту протеста в связи с проведением выборов президента РФ в Крыму. Об этом сообщил руководитель внешнеполитического ведомства.

Павел Климкин заявил, что МИД Украины решительно протестует против избирательного процесса на территории "оккупированного" полуострова, передает РИА "Новости".

Кроме того, по словам украинского дипломата, официальный Киев считает незаконным проведение выборов президента России в Донбассе, на территориях, которые не находятся под контролем властей Украины.

Напомним, россияне выберут лидера страны 18 марта текущего года.