Климкин заявил, что им с Лавровым не удалось ни о чем договориться

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался о встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Дипломаты провели переговоры перед заседанием глав МИД "нормандской четверки" в Мюнхене.

Согласно последней информации, руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили миротворческую миссию на территории Донбасса, а также освобождение пленных. По словам Климкина, им с Лавровым не удалось ни о чем договориться, передает сегодня РИА "Новости".

Дипломат подчеркнул, что российская точка зрения по данным вопросам отличается от украинской. "Будем работать дальше", – констатировал Павел Климкин.