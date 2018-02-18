Порошенко выдвинул свои условия для начала переговоров с Россией

Петр Порошенко заявил о том, что Украина начнет диалог с Россией только при условии, если будет восстановлена территориальная целостность Украины". "Включая Крым", - подчеркнул президент Украины.

"На следующий день после возобновления территориальной целостности Украины включительно с Крымом, мы будем готовы начать переговоры с Россией по различным другим вопросам", — заявил Порошенко в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Порошенко в рамках своего выступления на 54-й Мюнхенской конференции сделал несколько резких заявлений в адрес России.

По словам Порошенко, надо повсеместно запретить российский флаг, в Крыму нельзя проводить выборы главы Российской Федерации. Порошенко считает "Северный поток-2" проектом, направленным не на реализацию экономических интересов, а на политическую и энергетическую экспансию властей Москвы.