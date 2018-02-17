Для размещения в Донбассе полномасштабной миссии ООН нужно "дожать" Россию, заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга на Мюнхенской конференции по безопасности.

Полномасштабная миссия миротворцев даст возможность, по словам украинского лидера, возвратить территорию Донбасса под украинский суверенитет. А для этого нужно только одно - "дожать" Россию.

Также Порошенко назвал ряд условий, при которых Киев будет готов начать переговоры с Москвой. "На следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории, на следующий день, когда мы восстановим территориальную целостность моей страны, включая Крым, – мы будем готовы начать переговоры по разным другим вопросам", – заявил Порошенко. Он считает, что внутреннего конфликта на Украине нет.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко в рамках своего выступления на 54-й Мюнхенской конференции сделал весьма резкое заявление. По мнению политика, российский флаг "не должен развеваться где-либо".