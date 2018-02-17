Порошенко предлагает запретить флаг России во всем мире

Украинский лидер Петр Порошенко в рамках своего выступления на 54-й Мюнхенской конференции сделал весьма резкое заявление. По мнению политика, российский флаг "не должен развеваться где-либо".

Президент Украины отметил, что в Крыму нельзя проводить выборы главы Российской Федерации, а также подчеркнул, что не следует восстанавливать полномочия страны в Парламентской Ассамблее СЕ.

Кроме того, Порошенко считает "Северный поток-2" проектом, направленным не на реализацию экономических интересов, а на политическую и энергетическую экспансию властей Москвы. По убеждению украинского лидера, в честной игре руководству РФ сейчас места нет, передает РИА "Новости".

Петр Порошенко добавил, что все эти факторы повлияли на отсутствие российского флага на Олимпиаде в Пхенчхане.