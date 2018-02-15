У сотрудников посольства США на Кубе‍ действительно повреждены мозги

Сотрудники посольства США на Кубе могли получить повреждения головного мозга, происхождение которых не установлено. Об этом говорится в материале журнала Американской медицинской ассоциации (JAMA).

Как сообщается, врачи обследовали 21 сотрудника посольства, которые были подвержены "звуковому или сенсорному явлению направленного характера" в своих домах или отелях. Ка отметили медики, создается впечатление, что они имели травмы головы по причине аварии или взрыва. У них наблюдали когнитивную, вестибулярную и окуломоторную дисфункцию, а также слуховые симптомы, нарушения сна и головную боль.

Как сообщалось еще в сентябре прошлого года, Госдеп США планирует сократить число сотрудников американского посольства в Гаване после "акустических атак", негативно сказавшихся на здоровье 21 дипломата. Куба отрицает свою причастность к атакам с использованием неустановленного звукового оборудования.