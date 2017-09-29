США намерены сократить число дипломатов на Кубе из-за «акустических атак»

Госдеп США планирует сократить число сотрудников американского посольства в Гаване после «акустических атак», негативно сказавшихся на здоровье 21 дипломата. Куба отрицает свою причастность к атакам с использованием неустановленного звукового оборудования.

Предполагается, что на Кубе останутся только дипломаты, присутствие которых необходимо для поддержания работы посольства, сообщает Reuters. В свою очередь CBS пишет о «массовом отзыве сотрудников посольства США на Кубе и их семей».

Ранее власти США заявили, что свыше 20 дипломатов и членов их семей подверглись «акустическим атакам», в результате которых они наблюдались потеря слуха, слабость и тошнота. Об аналогичных симптомах у некоторых сотрудников сообщило и посольство Канады на Кубе. В домах пострадавших дипломатов были проведены обыски, но устройства, способные осуществить "атаки" такого рода, не были найдены.



