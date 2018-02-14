Саакашвили заявил о своих правах в Евросоюзе

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого выдворили из Украины в Польшу, заявил, что получил в Нидерландах удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в ЕС.

Соответствующее фото он выложил в Facebook. Сразу после прибытия в Нидерланды мне вручили удостоверение лица, что дает право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут. Но я как никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство", - написал Саакашвили.

Жена политика - гражданка Нидерландов. А это автоматически дает право Саакашвили также стать гражданином этой страны.

Михаил Саакашвили просит Окружной административный суд Киева признать незаконным его выдворение из Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда. Как отмечается, ответчиками иска указаны Государственная миграционная служба, Администрация Государственной пограничной службы и Министерство внутренних дел.

Власти Украины ранее депортировали бывшего главу Одесской области. Саакашвили выдворили в Польшу, с территории которой он нелегально попал на Украину в сентябре 2016 года. Он вылетел чартерным рейсом.