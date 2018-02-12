Саакашвили вылетел из Украины в Польшу чартерным рейсом

Михаил Саакашвили был задержан в Киеве в одном из ресторанов. Власти Украины депортировали бывшего главу Одесской области. Саакашвили выдворили в Польшу, с территории которой он нелегально попал на Украину в сентябре 2016 года.

Саакащвили вылетел из Украины в Польшу чартерным рейсом. Погранслужба Польши подтвердила, что политик прибыл в Варшаву и был принят.

Ранее в Генпрокуратуре Украины говорили о том, что Саакашвили могут депортировать в Польшу из-за того, что он незаконно пересек границу с этой страной.

Адвокаты экс-губернатора Одесской области подали в полицию заявление о похищении, сообщает РИА Новости. Соратники Саакашвили намерены собраться у здания администрации украинского президента Петра Порошенко в Киеве и потребовать объяснений.