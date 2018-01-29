Мужчина выиграл в лотерею миллион и скончался через три недели

В США мужчина, работавший плотником, умер через три недели после того, как выиграл в лотерею миллион долларов. Житель города Сидни планировал на выигрыш оплатить долги и отправиться с семьей на отдых.



В начале декабря 2017 года Дональд Савостано решил купить билет десятидолларовой праздничной лотереи. Когда Дональд стер защитный слой, оказалось, что выигрыш 51-летнего мужчины составил миллион долларов. По правилам лотереи, выигрыш выплачивается по частям в течение нескольких лет, либо победитель может отказаться от части денег и тогда оставшуюся сумму ему выплатят сразу. Американец захотел получить единовременный платеж в размере 661 тысячи долларов. Деньги он получил 4 января. Средства Савостано рассчитывал потратить на покупку нового автомобиля, отпуск, инвестиции, а также ликвидировать свои задолженности.

Но воспользоваться деньгами Дональд не успел. Практически сразу после выигрыша у него был обнаружен рак в необратимой стадии. В конце прошлой недели американец умер.