Высокопоставленные британские военные опасаются удара России с «тысячами жертв»

Высокопоставленные британские военные опасаются удара России по инфраструктуре и системе энергоснабжения Королевства со страшными последствиями. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия может нанести удар по ключевым системам жизедеятельности, и это может привести к «тысячам и тысячам» жертв, сообщает Газета.ru.

В интервью изданию Тelegraph глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон заявил, что Россия изучает критическую инфраструктуру Великобритании и ее связь с системой энергоснабжения. Как полагает Уильямсон, Москва собирается совершить действия, которые «любая другая страна сочла бы неприемлемыми».

Ранее сообщалось, что глава генштаба Вооруженных сил Великобритании Николас Картер предупредил, что Россия может начать «враждебные действия» быстро и неожиданным способом. По его словам, возможное нападение России может быть направлено на структуру обеспечения безопасности в Европе. По его словам, Москва пособна на непредсказуемые действия.