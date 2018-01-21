Белый дом в США перестал отвечать на звонки и включил автоответчик

Из-за прекратившегося финансирования правительства США и большинства его учреждений, вспомогательная служба администрации президента США, отвечающая за связи с общественностью, временно остановила работу.

«К сожалению, мы не можем ответить на ваш звонок сегодня, потому что демократы в конгрессе держат в заложниках финансирование правительства... Из-за этой обструкции правительство приостановило работу», — говорит автоответчик.

Ранее в стране приостановили работу и другие правительственные учреждения, в том числе Йосемитский и Йеллоустонский национальные парки. На их территории, впрочем, продолжают функционировать частные отели. Туристов также не пускают на главную достопримечательность США – статую Свободы в Нью-Йорке.

Утром в субботу, 20 января, стало известно, что федеральные ведомства Соединенных Штатов Америки перестали работать. В пятницу сенаторы от Демократической партии и группа республиканцев заблокировали проект о финансировании. Сенаторы пока не смогли договориться по поводу закона о депортации мигрантов.