Федеральные ведомства США перестали работать

Утром в субботу, 20 января, стало известно, что федеральные ведомства Соединенных Штатов Америки перестали работать. Согласно последней информации, это произошло в связи с отсутствием финансирования.

Подчеркивается, что конгрессу не удалось принять федеральный бюджет США до полуночи по местному времени, вследствие чего истек срок нынешнего закона о финансировании американского правительства, сообщает сегодня РИА «Новости». В настоящий момент проводятся активные переговоры по новому законопроекту.

Отметим, что Штаты являются одной из немногих стран мира, в которой правительство не способно нормально функционировать без утвержденного бюджета.

