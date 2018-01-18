Рада Украины не рискнула разорвать дипотношения с Россией

Верховная рада Украины не рискнула разорвать дипломатические отношения с Россией. Депутаты Рады вчера проголосовали против поправки об обязательном разрыве дипотношений с РФ.

Для принятия поправки в законопроект о реинтеграции Донбасса и денонсацией договоров о взаимном признании границ двумя государствами было необходимо собрать как минимум 226 голосов, но в итоге «за» проголосовали лишь 72 нардепа.

Эксперты считают, что киевские власти понимают всю невыгодность разрыва дипломатических отношений с Россией, - сообщает ura.ru. Разрыв не выгоден ни одной из сторон, так очень много всего связывает Москву и Киев.

Законопроект о реинтеграции Донбасса называет отдельные территории Донецкой и Луганской областей оккупированными, а за Россией закрепляет статус страны-агрессора. Россия этот украинский закон считает документом, который носит "декларативный характер". Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что формулировка о России как о "стране-агрессоре" противоречит минским соглашениям и не может быть приемлемой для РФ "ни де-юре ни де-факто".