Верховная Рада перенесла рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада Украины перенесла рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса. 16 января закон в Раде принять не смогли. Поправку 483, как сказал спикер Андрей Парубий, продолжат рассматривать 18 января.

"Это беспрецедентное для Верховной рады решение о многодневном рассмотрении законопроекта", - отметил Парубий.

Пленарное заседание, на котором во втором чтении рассматривался законопроект, состоялось 16 января. Депутаты рассмотрели 343 поправки к закону «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Всего необходимо рассмотреть 673 поправки.

Сегодня в ходе голосования поправку, признающую ДНР и ЛНР «террористическими организациями» поддержали только 76 из 340 присутствующих на заседании Рады депутатов.