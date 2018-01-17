«Нафтогаз» возобновит покупку газа у «Газпрома» по привлекательной цене

Украина не останется без российского газа. Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Киев готов закупать у «Газпрома» газ по цене ниже европейской. По словам Коболева, российская корпорация предложила «привлекательную» цену, от которой нельзя отказаться. "Газпром" прокомментировал заявление "Нафтогаза" о победе в суде

«Мы как компания считаем, что этим экономическим бенефитом необходимо пользоваться», — отметил глава «Нафтогаз Украина».

«Нафтогаз» продолжит импортировать в обоих направлениях (из России и Европы. По словам Коболева, в этом году необходимо будет выбирать минимальный объем. «Обязательство «Газпрома» продать нам газ объемом 5 млрд кубометров по цене ниже европейской мы считаем позитивным», — подчеркнул глава украинской газовой компании.

Украина перестала покупать газ у России в ноябре 2015 года, а стала брать газ из Европы. Спор «Газпрома» и «Нафтогаза» из-за контракта на поставку газа на Украину рассматривал Стокгольмский арбитраж. 22 декабря 2017 года суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ в 2014-2015 годах и снизил годовой объем закупок по контракту до 5 млрд куб. м, при этот оставив обязательное условие («бери или плати») по закупке 80% этого объема — не менее 4 млрд куб. м в год до конца действия контракта, который заканчивается в конце 2019 года.

В конце прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет покупать российский газ, «если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный».