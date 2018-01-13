Опубликовано видео с кораблями ВМС Украины в Крыму

Опубликована видеозапись с кораблями ВМС Украины, остающимися в Крыму. Судя по ролику, мощь украинской армии - морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подводная лодка «Запорожье» и спасательное буксирное судно «Кременец» - обшарпаны, на корпуса повсюду видна ржавчина. Пушков считает заявление Гройсмана о возврате Крыма признаком небольшого ума

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и самолеты из Крыма.

Командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что военная техника, которая осталась в Крыму, якобы была в рабочем состоянии. По его словам, решение о ее возвращении будут принимать украинские власти.

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман сказал: "Встречное предложение президенту России — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время".

И почему же Киев не забирает свою боевую мощь из Крыма? Экс-главком военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук признал, что у Киева нет ни денег на ремонт кораблей, ни специалистов, которые могли бы отремонтировать суда.

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