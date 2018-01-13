Почему Киев не забирает свою боевую мощь из Крыма

Экс-главком военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук признал, что у Киева нет ни денег на ремонт кораблей, ни специалистов, которые могли бы отремонтировать суда. В одной из лучших бухт Севастополя Стрелецкая сейчас временная стоянка кораблей украинского флота. Крымские власти ответили Гройсману на предложение "вернуть" Крым Украине

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Киев может забрать свой флот из Крыма. Но в ответ украинские власти сделали лишь скандальное заявление. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман сказал: "Встречное предложение президенту России — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время".

В Стрелецкой лишь малая часть брошенной украинской техники - ржавые тральщики, корветы. «Луцк», «Чернигов», «Хмельницкий», «Черкассы» и «Тернополь» - с 2014 года, почти четыре года без движения. Кстати, Россия обеспечивает полную безопасность стоянки этих кораблей. А денег на содержание своего же флота Украина не выделяет.

Контр-адмирал в запасе, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Владимир Соловьев рассказал, что Киев

не платит ни за электроэнергию, ни за стоянку, ни за причал, ни за что. Обслуживают корабли российские моряки.

Профессор Академии военных наук России, военный эксперт Сергей Горбачев рассказал, что «на момент весны 2014 года многие из украинских кораблей уже были не на ходу, в том числе самый большой по водоизмещению десантный корабль «Константин Ольшанский». Судно находится в Донузлаве, не на ходу, его транспортировать невозможно. По словам капитана первого ранга в запасе единственная подводная лодка ВМС Украины «Запорожье» «по большому счету является музейным экспонатом», - сообщает «Русская весна».

Не на ходу и вспомогательные суда, самолеты и внушительный автомобильный парк- сотни машин: КамАЗы, «Уралы», КрАЗы.

Как отметил Гайдук, Россия, в отличие от Украины, очень эффективно использовала свои возможности в военной сфере за последние три с половиной года — в Крыму обновлена военно-техническая база и создана межвидовая группировка войск в противовес странам НАТО в Восточной Европе.

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