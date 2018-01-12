Гройсман сделал встречное предложение России, вернувшей флот Украине

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина вернуть Украине военную технику из Крыма.

Глава правительства Украины сказал: "Встречное предложение президенту России — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время", - передает RT.

Владимир Путин вчера в ходе встречи с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств заявил, что Россия готова вернуть Украине ее военную технику из Крыма. Глава российского государства также не против, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боезапасов в Крыму.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного на полуострове референдума. Большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за присоединение к России. Украинские власти никак не смирятся, что Крым теперь российский навсегда.

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