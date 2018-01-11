Путин готов передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику. Глава государства также не против, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боезапасов в Крыму. Путин: России известны организаторы атаки на российскую базу в Сирии

Путин отметил в ходе встречи с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, что украинская техника находится «в плачевном состоянии». По словам Путина, за время, что вооружение находится в Крыму, оно никем не обслуживалось.