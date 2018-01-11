Суд в Ивано-Франковской области Украины оштрафовал белорусских туристов за то, что к их машине была прикреплена георгиевская лента. Депутат Ивано-Франковского областного совета Андрей Марийчин рассказал об этом инциденте. Украинцы высмеивают в соцсетях указ Порошенко о запрете георгиевской ленты

По его словам, трое мужчин и две женщины, отдыхавшие на горнолыжном курорте Буковель, прикрепили ленту к лобовому стеклу автомобиля. «Местные жители и я попросили белорусов снять ее, те отказались. Тогда мы вызвали на место конфликта правоохранителей и активистов, ветеранов АТО», — рассказал парламентарий. Силовики приехали раньше полиции. Поэтому, как отметил Марийчин, туристы запомнят это надолго.

Размер штрафа составил 2250 гривен (около $80).

Москва будет отстаивать право проживающих за пределами России соотечественников носить георгиевскую ленту. Об этом заявил Сергей Лавров. Так глава МИД РФ прокомментировал инцидент, произошедший накануне в украинском городе Днепр.