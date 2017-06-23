Лавров заявил о намерении Москвы отстаивать георгиевскую ленту за рубежом

Москва будет отстаивать право проживающих за пределами России соотечественников носить георгиевскую ленту. Об этом заявил сегодня Сергей Лавров.

Так глава МИД РФ прокомментировал инцидент, произошедший накануне в украинском городе Днепр. Местная полиция отчиталась в социальных сетях о задержании женщины, которая пришла на акцию, посвященную 76-летию начала Великой Отечественной войны, с георгиевской лентой. Правоохранители изъяли у участницы мероприятия символ Победы, позже она будет оштрафована.

Ранее на Украине ношение георгиевской ленты было запрещено на законодательном уровне. Данное решение властей вызвало негативную реакцию в украинском обществе.