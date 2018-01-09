Эксперты предрекли массовые атаки дронов на российские базы в Сирии

В последний день минувшего года боевики обстреляли из минометов российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Через некоторое время произошел новый инцидент – на сей раз военный объект атаковали беспилотники. Эксперты считают, что аэродром может стать постоянной мишенью для экстремистов.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что база ВКС России Хмеймим в сирийской провинции Латакия 31 декабря была атакована террористами. По данным газеты «Коммерсант», боевикам, открывшим по объекту огонь из минометов, удалось уничтожить семь самолетов.









В министерстве обороны РФ, комментируя это сообщение, заявили, что в результате нападения погибли двое военнослужащих, сведения о потере техники ведомство не подтвердило. После этого в интернете были опубликованы фотографии, свидетельствующие о том, что экстремисты все-таки смогли повредить самолеты.

Через несколько дней стало известно о новой атаке представителей исламистских движений. На сей раз они задействовали беспилотные летательные аппараты. Российские военные успешно сбили несколько БПЛА, угрожавших авиабазе Хмеймим и пункту обеспечения ВМФ в Тартусе. Никакого ущерба дроны не нанесли.









В отечественном экспертном сообществе предположили, что БПЛА террористам поставили Соединенные Штаты. Такую гипотезу, в частности, высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

В беседе с телеканалом RT Подберезкин отметил, что беспилотники являются высокотехнологичным оружием, которое нельзя произвести в пустыне. Из этого эксперт сделал вывод, что дроны исламистам предоставили американцы.

В Пентагоне от поставок БПЛА сирийским антиправительственным группировкам открестились. Официальный представитель министерства обороны США Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что террористы могли приобрести аппараты на открытом рынке. По словам пресс-секретаря ведомства, Вашингтон обеспокоен доступностью данного вида оружия для боевиков.









Военный эксперт Алексей Леонков тоже считает, что к атаке дронов на российскую авиабазу приложили руку американцы. В интервью «Московскому комсомольцу» он высказал предположение, что в будущем подобные инциденты станут регулярными.

Согласно прогнозу Леонкова, террористы могут перейти от единичного использования беспилотников к тактике роя. Такой прием должен осложнить работу средствам противовоздушной обороны, имеющимся в распоряжении военных. Специалист не исключил, что Минобороны РФ в целях борьбы с дронами перебросит в Сирию комплексы СВЧ-подавления. Данные комплексы уже используются в российской армии, однако на территории арабской республики пока не «обкатывались».