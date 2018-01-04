В сети появились фото бомбардировщика, поврежденного при обстреле базы Хмеймим
4 января 2018, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]
В сети в четверг, 4 января, появились фотографии самолета, который был поврежден в ходе обстрела российский базы Хмеймим в Сирии. Снимки были сделаны военным корреспондентом Романом Сапоньковым.
На страничке в социальной сети «ВКонтакте» можно увидеть бомбардировщик Су-24М. Впоследствии фотографии заметили сотрудники Telegram-канала Directorate 4, которые отметили, что у воздушного судна осколком пробило гидросистему. Кроме того, уточняется, что снаряд разрушил правый цельноповоротный стабилизатор военной машины.
Сам Сапоньков подчеркнул, что после минометного обстрела на базе Хмеймим в строй удалось ввести два Су-24М, а также Су-35С.