В сети появились фото бомбардировщика, поврежденного при обстреле базы Хмеймим

В сети в четверг, 4 января, появились фотографии самолета, который был поврежден в ходе обстрела российский базы Хмеймим в Сирии. Снимки были сделаны военным корреспондентом Романом Сапоньковым.

На страничке в социальной сети «ВКонтакте» можно увидеть бомбардировщик Су-24М. Впоследствии фотографии заметили сотрудники Telegram-канала Directorate 4, которые отметили, что у воздушного судна осколком пробило гидросистему. Кроме того, уточняется, что снаряд разрушил правый цельноповоротный стабилизатор военной машины.

Сам Сапоньков подчеркнул, что после минометного обстрела на базе Хмеймим в строй удалось ввести два Су-24М, а также Су-35С.