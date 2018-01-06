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//В мире 13+

Эстонский премьер поздравил православных с Рождеством на русском языке

6 января 2018, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]

Эстонский премьер поздравил православных с Рождеством на русском языке
globallookpress.com

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас опубликовал поздравление с Рождеством для православных верующих, записанное на русском языке. Свое обращение в светлый праздник Ратас оставил на личной странице в социальной сети Facebook.

«Рождество снова пришло на эстонскую землю — теперь для православных верующих. С праздником!» — отметил Ратас.
Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦМП) объединяет 35 приходов, которые посещают около 200 тысяч православных верующих.

 Ранее сообщалось, что впервые после восстановления независимости Эстонии 27 лет назад жители страны после новогоднего поздравления президента не услышали государственного гимна – звучала патриотическая песня в исполнении певца Иво Линна.

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Пассажирский автобус перевернулся в Баку

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Специалисты NASA обнаружили на Марсе странные «палочковидные» образования

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Воры обокрали московскую квартиру, спустившись с крыши здания

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Мужчина, угрожавший взорвать жилой дом, задержан в Екатеринбурге

Мужчина, угрожавший взорвать жилой дом, задержан в Екатеринбурге

Накануне сотрудники полиции и ФСБ задержали в Екатеринбурге 42-летнего местного жителя по кличке Бакса. «Шутник» позвонил в полицию и сказал, что взорвет жилой дом на улице Таганской на Эльмаше.

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Создан препарат, который позволяет сжигать жир без диет

Создан препарат, который позволяет сжигать жир без диет

Американские ученые изобрели препарат, который позволит сбрасывать лишний вес без изнурительных тренировок и диет. Лекарство ускоряет метаболизм блокирует действие белка NNMT в клетках белого жира.

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В ДТП с бензовозом в Нижегородской области погибли пять человек

В Нижегородской области в Починсковском районе на 211-м километре федеральной трассы произошло дорожное происшествие с участием легкового автомобиля и бензовоза. В аварии погибли пять человек.

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