Эстонский премьер поздравил православных с Рождеством на русском языке

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас опубликовал поздравление с Рождеством для православных верующих, записанное на русском языке. Свое обращение в светлый праздник Ратас оставил на личной странице в социальной сети Facebook.

«Рождество снова пришло на эстонскую землю — теперь для православных верующих. С праздником!» — отметил Ратас.

Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦМП) объединяет 35 приходов, которые посещают около 200 тысяч православных верующих.

Ранее сообщалось, что впервые после восстановления независимости Эстонии 27 лет назад жители страны после новогоднего поздравления президента не услышали государственного гимна – звучала патриотическая песня в исполнении певца Иво Линна.