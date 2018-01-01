Эстонцы встретили Новый год без государственного гимна

Впервые после восстановления независимости Эстонии 27 лет назад жители страны после новогоднего поздравления президента не услышали государственного гимна – звучала патриотическая песня в исполнении певца Иво Линна.

Подобное нововведение не понравилось эстонцам, которые принялись спрашивать в соцсетях, куда девался гимн, сообщает РИА Новости. Был удивлен и председатель совета эстонского телерадиовещания ERR Рейн Вейдеманн. Отвечая на комментарии людей об отсутствие гимна на Facebook, он отметил, что это "плохое предзнаменование".