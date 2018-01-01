//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости marketgid

Nod32

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//В мире 13+

Эстонцы встретили Новый год без государственного гимна

1 января 2018, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

Эстонцы встретили Новый год без государственного гимна
pixabay.com

Впервые после восстановления независимости Эстонии 27 лет назад жители страны после новогоднего поздравления президента не услышали государственного гимна – звучала патриотическая песня в исполнении певца Иво Линна.

Подобное нововведение не понравилось эстонцам, которые принялись спрашивать в соцсетях, куда девался гимн, сообщает РИА Новости. Был удивлен и председатель совета эстонского телерадиовещания ERR Рейн Вейдеманн. Отвечая на комментарии людей об отсутствие гимна на Facebook, он отметил, что это "плохое предзнаменование".

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

НС


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Общество

Путин подписал указ об уменьшении штатной численности Вооруженных сил РФ

Путин подписал указ об уменьшении штатной численности Вооруженных сил РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об уменьшении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации с 1 января 2018 года. В результате штат сократится почти на 300 человек.

//Общество

Медведев поздравил россиян с Новым годом

Медведев поздравил россиян с Новым годом

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом и пожелал: "Пусть сбудутся желания, которые мы загадываем под бой курантов".


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Ким Чен Ын сообщил о завершении создания национальных ядерных сил КНДР

Ким Чен Ын сообщил о завершении создания национальных ядерных сил КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении заявил о завершении создания национальных ядерных сил Северной Кореи и о том, что теперь ядерная кнопка постоянно лежит на его рабочем столе.

//Общество

Названы пять дел, которые следует успеть сделать до Нового года

Названы пять дел, которые следует успеть сделать до Нового года

Специалисты составили список дел, которые необходимо успеть сделать до Нового года. Эти несложные манипуляции помогут каждому встретить 2018 год с большим чувством легкости и во всеоружии.

//Новости ADWILE

//Расследования

Как сгорела новогодняя елка в Южно-Сахалинске

Как сгорела новогодняя елка в Южно-Сахалинске

Не по плану прошла встреча Нового года в Южно-Сахалинске. Во время проведения городской праздничной программы произошло возгорание главной ёлки Сахалина на площади Ленина.

//Общество

Сотрудники МЧС составили правила поведения зимних игр на улице

Сотрудники МЧС составили правила поведения зимних игр на улице

Сотрудники МЧС России рассказали, как максимально обезопасить детей во время зимних игр на улице. Специалисты разработали особый список правил, которым необходимо следовать, чтобы не попасть в беду.

//Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала семейное фото с детьми

Полина Гагарина показала семейное фото с детьми

Певица Полина Гагарина впервые показала свою семью в полном составе. В 2017 годе артистка родила дочь, Мия подросла, сейчас дочке Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова восемь месяцев.

//Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте удивила странным фото

Кристина Орбакайте удивила странным фото

Кристина Орбакайте удивила поклонников странным фото. 46-летняя артистка в праздничные дни выложила снимок из гримерки. Певица в корсете, колготках в сетку и в сапогах сидит и рассматривает себя в зеркало.

//Новости партнеров

//В мире

Эстонцы встретили Новый год без государственного гимна

Эстонцы встретили Новый год без государственного гимна

Впервые после восстановления независимости Эстонии 27 лет назад жители страны после новогоднего поздравления президента не услышали государственного гимна – звучала патриотическая песня в исполнении певца Иво Линна.

//Шоу-бизнес

Армен Джигарханян отказался мириться с Виталиной Цымбалюк-Романовской

Армен Джигарханян отказался мириться с Виталиной Цымбалюк-Романовской

Адвокат Армена Джигарханяна Евгений Парфенов опроверг слухи о готовящемся мировом соглашении между актером и его бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Джигарханян полон решимости довести дело до победы в суде.

//Культура

Учитель сообщил, что объединяет Поклонскую и Матильду

Учитель сообщил, что объединяет Поклонскую и Матильду

Накануне режиссер Алексей Учитель дал интервью, в котором рассказал, что есть общего между героиней его фильма Матильдой и депутатом Государственной думы Натальей Поклонской.

//В мире

Роухани назвал причины массовых протестов, охвативших Иран

Роухани назвал причины массовых протестов, охвативших Иран

Президент Ирана Хасан Роухани назвал причины массовых протестов, охвативших всю страны, а также тех, кто виноват в происходящем. По его словам, "врагов Ирана злят его триумф, успехи и прогресс".

//Политика

Клинцевич предложил лидеру КНДР поменять ядерную кнопку на бутылку шампанского

Клинцевич предложил лидеру КНДР поменять ядерную кнопку на бутылку шампанского

Позиция России по вопросу ядерной программы КНДР останется неизменной, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

//В мире

Новозеландцы, чтобы выпить в Новый год, построили остров

Новозеландцы, чтобы выпить в Новый год, построили остров

Жители города Коромандел в Новой Зеландии придумали нетривиальный способ обойти запрет на употребление алкоголя в общественных местах в новогодние праздники, взялись за лопаты и немного потрудились.

//Шоу-бизнес

Автора новой песни Аллы Пугачевой обвинили в плагиате

Автора новой песни Аллы Пугачевой обвинили в плагиате

Писатель и журналист Александр Вулых утверждает, что песня Аллы Борисовны «Я летала» как две капли воды похожа на композицию «Придуманная любовь», написанную им в соавторстве с композитором Игорем Сарухановым.

//В мире

Девушка успела выйти замуж за несколько часов до смерти

Девушка успела выйти замуж за несколько часов до смерти

Хезер Линдси, девушка из США, вышла замуж за несколько часов до того, как умерла от болезни. У нее выявили рак молочной железы, однако ее жених Девид Мошер не отказался от нее и сделал ей предложение.

//Политика

Михаил Саакашвили провел новогоднюю ночь в палатке

Михаил Саакашвили провел новогоднюю ночь в палатке

Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили встретил Новый год в палаточном городке у Верховной рады и заявил, что следующий Новый год встретит тут же, но уже как победитель.

//Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин показали интерьер своего шикарного замка в деревне Грязи

Пугачева и Галкин показали интерьер своего шикарного замка в деревне Грязи

Алла Пугачева и Максим Галкин в Новый год всей семьей поздравили друзей с Новым годом. Похоже, появилась новая традиция. Звездные семьи выкладывают поздравления в Инстаграм.

//Общество

Пранкеры разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

Пранкеры разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

Пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус, заявил, что ему удалось разыграть "не совсем" трезвого украинского президента Петра Порошенко в ночь под Новый год.

//Общество

В Москве из автобусов с «гармошкой» убрали турникеты

В Москве из автобусов с «гармошкой» убрали турникеты

В Москве из автобусов особо большой вместимости (с «гармошкой») с 1 января убрали турникеты. В столичном департаменте транспорта предупредили, что штат контролеров на бестурникетных маршрутах увеличат.

//Экономика

В России с 1 января прекратил свое существование Резервный фонд

В России с 1 января прекратил свое существование Резервный фонд

С 1 января прекратил существование Резервный фонд России. Резервный фонд присоединяется к Фонду национального благосостояния (ФНБ). Все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут направляться в ФНБ.

//Общество

Путин рассказал, как жила его семья

Путин рассказал, как жила его семья

Президент России Владимир Путин рассказал, как жила его семья в годы СССР в Ленинграде несколько десятков лет назад. Родители жили небогато. Но телевизор купили и любили смотреть хоккей.

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают редкое фото Веры Брежневой с мужем Константином Меладзе

В сети обсуждают редкое фото Веры Брежневой с мужем Константином Меладзе

В сети обсуждают фото одной из самых сексуальных певиц Веры Брежневой с ее мужем Константином Меладзе. "То ли с папой, то ли с дедушкой... Разница в возрасте очень заметна", - пишут злопыхатели.

//Общество

В сети попало видео, как Владивосток оказался без света в новогоднюю ночь

В сети попало видео, как Владивосток оказался без света в новогоднюю ночь

В сети появилось видео, как микрорайон Владивостока погрузился во тьму в новогоднюю ночь. Молодежь запускала фейерверк на Горной улице и попала в линию электропередач. Произошло короткое замыкание.

//Экономика

Акцизы на бензин и дизтопливо повышены в России с 1 января на 50 коп

Акцизы на бензин и дизтопливо повышены в России с 1 января на 50 коп

С 1 января 2018 года ставки акциза на бензин и дизельное топливо повышены на 50 копеек с каждого литра. Акциз на бензин пятого класса увеличился с 10 130 рублей до 11 213 рублей за тонну.

//В мире

Депутат Госдумы от Крыма раскритиковал новогоднее поздравление Порошенко

Депутат Госдумы от Крыма раскритиковал новогоднее поздравление Порошенко

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек раскритиковал новогоднее обращение Петра Порошенко к украинским гражданам. Он полагает, что "верить хладнокровному убийце собственного народа" могут лишь сумасшедшие.

//Общество

Российские астрономы дали прогноз на январь и весь 2018 год

Российские астрономы дали прогноз на январь и весь 2018 год

Российские астрономы дали прогноз на январь и весь 2018 год. Прогноз опубликован на сайте Московского планетария. Ближайшее астрономическое событие - Суперлуние - в ночь на 2 января.

//Шоу-бизнес

Фото Сергея Лазарева с маленьким сыном взорвало сеть

Фото Сергея Лазарева с маленьким сыном взорвало сеть

Певец Сергей Лазарев порадовал поклонников на Новый год, впервые опубликовав фото со своим сыном. Фото артиста с малышом сегодня набирает "лайки". Сергей и Никита Лазаревы поздравили друзей с Новым годом.

//Общество

Собственники земли в 2018 году должны провести межевание

Собственники земли в 2018 году должны провести межевание

Собственникам земельных участков в наступившем 2018 году необходимо провести межевание. По новому закону, собственники земли, своевременно не сделавшие межевание, не смогут совершать сделки с ними.

//Общество

Кадыров рассказал о подарках Деда Мороза и прочитал стихотворение (ВИДЕО)

Кадыров рассказал о подарках Деда Мороза и прочитал стихотворение (ВИДЕО)

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеопоздравление с Новым годом и, как и обещал, прочитал новогоднее стихотворение. "Поздравляю с Новым годом" Счастья, успехов!" - пожелал чеченский лидер.

//Общество

Видеозапись новогоднего поздравления Владимира Путина россиян (ВИДЕО)

Видеозапись новогоднего поздравления Владимира Путина россиян (ВИДЕО)

Президент России по традиции поздравил россиян с Новым годом. Владимир Путин заявил: "Новый год - это семейный праздник". В первую очередь Путин призвал помнить и беречь своих родителей.

//Шоу-бизнес

Басков заключит с Лопырёвой "суровый брачный контракт"

Басков заключит с Лопырёвой "суровый брачный контракт"

Певец Николай Басков и телеведущая Виктория Лопырёва собираются пожениться. Дату свадьбы влюбленные не объявили, но жених готовится активно. В первую очередь Николай Басков подготовил брачный контракт.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Общество

Путин подписал указ об уменьшении штатной численности Вооруженных сил РФ

Путин подписал указ об уменьшении штатной численности Вооруженных сил РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об уменьшении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации с 1 января 2018 года. В результате штат сократится почти на 300 человек.

//Общество

Медведев поздравил россиян с Новым годом

Медведев поздравил россиян с Новым годом

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом и пожелал: "Пусть сбудутся желания, которые мы загадываем под бой курантов".

//В мире

Ким Чен Ын сообщил о завершении создания национальных ядерных сил КНДР

Ким Чен Ын сообщил о завершении создания национальных ядерных сил КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении заявил о завершении создания национальных ядерных сил Северной Кореи и о том, что теперь ядерная кнопка постоянно лежит на его рабочем столе.

//Общество

Названы пять дел, которые следует успеть сделать до Нового года

Названы пять дел, которые следует успеть сделать до Нового года

Специалисты составили список дел, которые необходимо успеть сделать до Нового года. Эти несложные манипуляции помогут каждому встретить 2018 год с большим чувством легкости и во всеоружии.

//Расследования

Как сгорела новогодняя елка в Южно-Сахалинске

Как сгорела новогодняя елка в Южно-Сахалинске

Не по плану прошла встреча Нового года в Южно-Сахалинске. Во время проведения городской праздничной программы произошло возгорание главной ёлки Сахалина на площади Ленина.

//Общество

Сотрудники МЧС составили правила поведения зимних игр на улице

Сотрудники МЧС составили правила поведения зимних игр на улице

Сотрудники МЧС России рассказали, как максимально обезопасить детей во время зимних игр на улице. Специалисты разработали особый список правил, которым необходимо следовать, чтобы не попасть в беду.

//Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала семейное фото с детьми

Полина Гагарина показала семейное фото с детьми

Певица Полина Гагарина впервые показала свою семью в полном составе. В 2017 годе артистка родила дочь, Мия подросла, сейчас дочке Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова восемь месяцев.

//Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте удивила странным фото

Кристина Орбакайте удивила странным фото

Кристина Орбакайте удивила поклонников странным фото. 46-летняя артистка в праздничные дни выложила снимок из гримерки. Певица в корсете, колготках в сетку и в сапогах сидит и рассматривает себя в зеркало.

//В мире

Эстонцы встретили Новый год без государственного гимна

Эстонцы встретили Новый год без государственного гимна

Впервые после восстановления независимости Эстонии 27 лет назад жители страны после новогоднего поздравления президента не услышали государственного гимна – звучала патриотическая песня в исполнении певца Иво Линна.

//Шоу-бизнес

Армен Джигарханян отказался мириться с Виталиной Цымбалюк-Романовской

Армен Джигарханян отказался мириться с Виталиной Цымбалюк-Романовской

Адвокат Армена Джигарханяна Евгений Парфенов опроверг слухи о готовящемся мировом соглашении между актером и его бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Джигарханян полон решимости довести дело до победы в суде.

//Культура

Учитель сообщил, что объединяет Поклонскую и Матильду

Учитель сообщил, что объединяет Поклонскую и Матильду

Накануне режиссер Алексей Учитель дал интервью, в котором рассказал, что есть общего между героиней его фильма Матильдой и депутатом Государственной думы Натальей Поклонской.

//В мире

Роухани назвал причины массовых протестов, охвативших Иран

Роухани назвал причины массовых протестов, охвативших Иран

Президент Ирана Хасан Роухани назвал причины массовых протестов, охвативших всю страны, а также тех, кто виноват в происходящем. По его словам, "врагов Ирана злят его триумф, успехи и прогресс".

//Политика

Клинцевич предложил лидеру КНДР поменять ядерную кнопку на бутылку шампанского

Клинцевич предложил лидеру КНДР поменять ядерную кнопку на бутылку шампанского

Позиция России по вопросу ядерной программы КНДР останется неизменной, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

//В мире

Новозеландцы, чтобы выпить в Новый год, построили остров

Новозеландцы, чтобы выпить в Новый год, построили остров

Жители города Коромандел в Новой Зеландии придумали нетривиальный способ обойти запрет на употребление алкоголя в общественных местах в новогодние праздники, взялись за лопаты и немного потрудились.

//Шоу-бизнес

Автора новой песни Аллы Пугачевой обвинили в плагиате

Автора новой песни Аллы Пугачевой обвинили в плагиате

Писатель и журналист Александр Вулых утверждает, что песня Аллы Борисовны «Я летала» как две капли воды похожа на композицию «Придуманная любовь», написанную им в соавторстве с композитором Игорем Сарухановым.

//В мире

Девушка успела выйти замуж за несколько часов до смерти

Девушка успела выйти замуж за несколько часов до смерти

Хезер Линдси, девушка из США, вышла замуж за несколько часов до того, как умерла от болезни. У нее выявили рак молочной железы, однако ее жених Девид Мошер не отказался от нее и сделал ей предложение.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Михаил Саакашвили провел новогоднюю ночь в палатке

Михаил Саакашвили провел новогоднюю ночь в палатке

Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили встретил Новый год в палаточном городке у Верховной рады и заявил, что следующий Новый год встретит тут же, но уже как победитель.

//Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин показали интерьер своего шикарного замка в деревне Грязи

Пугачева и Галкин показали интерьер своего шикарного замка в деревне Грязи

Алла Пугачева и Максим Галкин в Новый год всей семьей поздравили друзей с Новым годом. Похоже, появилась новая традиция. Звездные семьи выкладывают поздравления в Инстаграм.

//Общество

Пранкеры разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

Пранкеры разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

Пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус, заявил, что ему удалось разыграть "не совсем" трезвого украинского президента Петра Порошенко в ночь под Новый год.

//Общество

В Москве из автобусов с «гармошкой» убрали турникеты

В Москве из автобусов с «гармошкой» убрали турникеты

В Москве из автобусов особо большой вместимости (с «гармошкой») с 1 января убрали турникеты. В столичном департаменте транспорта предупредили, что штат контролеров на бестурникетных маршрутах увеличат.

//Экономика

В России с 1 января прекратил свое существование Резервный фонд

В России с 1 января прекратил свое существование Резервный фонд

С 1 января прекратил существование Резервный фонд России. Резервный фонд присоединяется к Фонду национального благосостояния (ФНБ). Все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут направляться в ФНБ.

//Общество

Путин рассказал, как жила его семья

Путин рассказал, как жила его семья

Президент России Владимир Путин рассказал, как жила его семья в годы СССР в Ленинграде несколько десятков лет назад. Родители жили небогато. Но телевизор купили и любили смотреть хоккей.

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают редкое фото Веры Брежневой с мужем Константином Меладзе

В сети обсуждают редкое фото Веры Брежневой с мужем Константином Меладзе

В сети обсуждают фото одной из самых сексуальных певиц Веры Брежневой с ее мужем Константином Меладзе. "То ли с папой, то ли с дедушкой... Разница в возрасте очень заметна", - пишут злопыхатели.

//Общество

В сети попало видео, как Владивосток оказался без света в новогоднюю ночь

В сети попало видео, как Владивосток оказался без света в новогоднюю ночь

В сети появилось видео, как микрорайон Владивостока погрузился во тьму в новогоднюю ночь. Молодежь запускала фейерверк на Горной улице и попала в линию электропередач. Произошло короткое замыкание.

//Экономика

Акцизы на бензин и дизтопливо повышены в России с 1 января на 50 коп

Акцизы на бензин и дизтопливо повышены в России с 1 января на 50 коп

С 1 января 2018 года ставки акциза на бензин и дизельное топливо повышены на 50 копеек с каждого литра. Акциз на бензин пятого класса увеличился с 10 130 рублей до 11 213 рублей за тонну.

//В мире

Депутат Госдумы от Крыма раскритиковал новогоднее поздравление Порошенко

Депутат Госдумы от Крыма раскритиковал новогоднее поздравление Порошенко

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек раскритиковал новогоднее обращение Петра Порошенко к украинским гражданам. Он полагает, что "верить хладнокровному убийце собственного народа" могут лишь сумасшедшие.

//Общество

Российские астрономы дали прогноз на январь и весь 2018 год

Российские астрономы дали прогноз на январь и весь 2018 год

Российские астрономы дали прогноз на январь и весь 2018 год. Прогноз опубликован на сайте Московского планетария. Ближайшее астрономическое событие - Суперлуние - в ночь на 2 января.

//Шоу-бизнес

Фото Сергея Лазарева с маленьким сыном взорвало сеть

Фото Сергея Лазарева с маленьким сыном взорвало сеть

Певец Сергей Лазарев порадовал поклонников на Новый год, впервые опубликовав фото со своим сыном. Фото артиста с малышом сегодня набирает "лайки". Сергей и Никита Лазаревы поздравили друзей с Новым годом.

//Общество

Собственники земли в 2018 году должны провести межевание

Собственники земли в 2018 году должны провести межевание

Собственникам земельных участков в наступившем 2018 году необходимо провести межевание. По новому закону, собственники земли, своевременно не сделавшие межевание, не смогут совершать сделки с ними.

//Общество

Кадыров рассказал о подарках Деда Мороза и прочитал стихотворение (ВИДЕО)

Кадыров рассказал о подарках Деда Мороза и прочитал стихотворение (ВИДЕО)

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеопоздравление с Новым годом и, как и обещал, прочитал новогоднее стихотворение. "Поздравляю с Новым годом" Счастья, успехов!" - пожелал чеченский лидер.

//Общество

Видеозапись новогоднего поздравления Владимира Путина россиян (ВИДЕО)

Видеозапись новогоднего поздравления Владимира Путина россиян (ВИДЕО)

Президент России по традиции поздравил россиян с Новым годом. Владимир Путин заявил: "Новый год - это семейный праздник". В первую очередь Путин призвал помнить и беречь своих родителей.

//Шоу-бизнес

Басков заключит с Лопырёвой "суровый брачный контракт"

Басков заключит с Лопырёвой "суровый брачный контракт"

Певец Николай Басков и телеведущая Виктория Лопырёва собираются пожениться. Дату свадьбы влюбленные не объявили, но жених готовится активно. В первую очередь Николай Басков подготовил брачный контракт.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры