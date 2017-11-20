Президент Зимбабве не пожелал уйти в отставку и объявить об этом народу
20 ноября 2017, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер Зимбабве Роберт Мугабе не пожелал уходить в отставку и объявлять об этом в рамках своего телеобращения к народу.
Политик заявил, что его положение как главы государства осталось неизменным и подчеркнул, что ситуация, сложившаяся в стране в последние дни, говорит лишь о необходимости решать противоречия совместными усилиями и учиться прощать. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Напомним, накануне правящая партия страны под названием "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" угрожала Мугабе импичментом и требовала, чтобы он объявил о своей отставке в течение суток.