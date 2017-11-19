Мугабе отстранили с поста главы правящей партии Зимбабве

Президента Зимбабве Роберта Мугабе отстранили с поста главы правящей партии страны ЗАНУ-ПФ, решение принято на специальном заседании центрального комитета партии десятью региональными отделениями. Военные арестовали находящегося почти 40 лет у власти президента Зимбабве

На посту главы ЗАНУ-ПФ Роберта Мугабе сменил вице-президент Эммерсон Мнангагва, передает ТАСС. До этого СМИ сообщили, что президент Зимбабве покинул страну. В настоящий момент местонахождение Роберта Мугабе неизвестно. В пятницу восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и первого секретаря партии.

В Зимбабве 14 ноября военные заявили, что они взяли на себя ответственность за президента страны Роберта Мугабе и «ситуация в стране вышла на другой уровень». Они подчеркнули: происходящее не является государственным переворотом.