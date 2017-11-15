Военные Зимбабве сообщили, что не совершали переворот

В Зимбабве военные заявили, что они взяли на себя ответственность за президента страны Роберта Мугабе и «ситуация в стране вышла на другой уровень». Они подчеркнули: происходящее не является государственным переворотом.

В столице страны Хараре военные взяли под контроль здание телерадиокомпании ZBC, сообщает агентство Associated Press. Сообщалось о взрывах в городе. Занявшие столицу Зимбабве военные взяли под стражу министра финансов страны Игнасиуса Чомбо.

Ситуация в этой стране обострилась после того, как на прошлой неделе 93-летний Мугабе отправил в отставку вице-президента, который считался возможным преемником лидера этой южноафриканской страны.