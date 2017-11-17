У берегов Аргентины исчезла боевая подводная лодка

У берегов Аргентины пропала боевая подводная лодка «Сан-Хуан» ВМС страны. На борту субмарины находится экипаж в количестве 44 человек. Информация об инциденте содержится в сообщении ВМС Аргентины в Twitter.

Подлодка исчезла по пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На поиски судна брошены самолеты и корабли. Сейчас они находятся в районе, где в последний раз зафиксировали подлодку.

Пропавшая субмарина была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Подлодка длиной 66 метров развивает скорость до 25 узлов.