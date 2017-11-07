IPhone X массово возвращают в магазины

Спустя несколько суток после приобретения многие новоиспеченные владельцы гаджета по всему миру поспешили отнести его обратно в магазин. Люди решили отказаться от iPhone X по ряду причин. В Москве начали продавать места в очереди за iPhone X

Одной из главных причин решения вернуть долгожданный флагман является огорчение его реальными техническими параметрами, которые не совпадают с теми высказываниями, которые озвучивали во время презентации iPhone X. Помимо этого клиентов расстроила невозможность оперативно выяснить заряд батареи и неудобство "десятого" iPhone в целом. Также стоимость ремонта окажется крайне дорогостоящей для покупателей.

Покупатели считают отдали слишком большие деньги за "ничем не примечательный" смартфон. Наибольшим плюсом новинки американской "яблочной" фирмы люди называют анимированные смайлы.

Цены на "устаревший" iPhone 8 в России рухнули до 46 тысяч рублей. Согласно последней информации, резкое падение стоимости гаджета связано со стартом продаж обновленного смартфона iPhone X.