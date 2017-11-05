В России рухнули цены на "устаревший" iPhone 8
5 ноября 2017, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]
Цены на "устаревший" iPhone 8 в России рухнули до 46 тысяч рублей.
Согласно последней информации, резкое падение стоимости гаджета связано со стартом продаж обновленного смартфона iPhone X. В официальном магазине Apple Store iPhone 8 с памятью 64 гигабайта продается за 57 тысяч рублей, а устройство с 256 гигабайтами памяти обойдется в 69 тысяч рублей.
Что касается точек розничной торговли, то там iPhone 8 с минимальной памятью можно купить за 46 тысяч рублей, а с большим объемом встроенной памяти – за 52 тысячи рублей, передает VistaNews.ru.