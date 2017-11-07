Южная Корея и США намерены искать мирное решение проблемы вокруг КНДР

Главы Республики Корея и Соединенных Штатов Америки достигли важной договоренности. Страны приняли решение искать поиск мирного решения ситуации, которая к настоящему моменту сложилась вокруг КНДР.

Данное заявление во вторник, 7 ноября, в ходе пресс-конференции сделал лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин, передает ТАСС.

Было решено, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи представляет огромную угрозу для всей планеты, поэтому следует искать дипломатический путь решения проблемы.

Ранее сегодня сообщалось, что президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Республику Корея.