Дональд Трамп прибыл с визитом в Южную Корею

Американский лидер Дональд Трамп прибыл с визитом в Республику Корея.

Согласно последней информации, самолет президента США приземлился на американской базе, расположенной неподалеку от Сеула. Дональда и Меланию Трамп на взлетно-посадочной полосе встречали глава МИД страны Кан Гён Хва, представители правительства, американского посольства и военнослужащие, передает ТАСС.

Почти сразу после приземления глава Штатов сел в вертолет и направился на военную базу США в городе Пхёнтхэк, а оттуда он намерен поехать на встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Сеул.