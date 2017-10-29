Сын Хрущёва: Россия не сравнится по своей мощи с США

Сын бывшего генсека ЦК КПСС Никиты Хрущёва доктор технических наук Сергей Хрущёв заявил, что ни ранее Советский Союз, ни даже сегодня Россия не могут сравниться по своей мощи с США.

Учёный выступил с лекцией в Национальном музее атомных испытаний в Лас-Вегасе. Сергей Хрущёв считает, что Соединённые Штаты в период противостояния между двумя странами вели себя как "полиция мира", а Советский собз решил просто "не показывать страх и слабость", - передаёт RT со ссылкой на американскую газету Las Vegas Sun.

По мнению Хрущёва, российская и американская стороны должны сотрудничать. Он заявил слушателям своей лекции, что видит ключ к миру и процветанию для России и СШАв будущем в проявлении взаимного уважения.