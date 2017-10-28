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Депутаты Рады обсудили с Волкером закон о «российской агрессии»

28 октября 2017, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты Рады обсудили с Волкером закон о «российской агрессии»
фото: globallookpress.com

Депутаты Верховной Рады встретились со спецпредставителем американского Госдепа по Украине. Об этом на своей странице в Facebook написала парламентарий Анна Гопко.

По словам Гопко, она и ее коллеги обсудили с Куртом Волкером ряд вопросов, связанных с урегулированием конфликта в Донбассе. Среди тем переговоров – размещение на востоке Украины миротворцев ООН и законопроект о признании «российской агрессии». Кроме того, депутат сообщила, что передала Волкеру письмо от родственников пленных украинцев.

Ранее в субботу «Аргументы недели» сообщили детали встречи спецпредставителя Госдепа с президентом Украины Петром Порошенко.

 

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