Порошенко поблагодарил США за противодействие «российской агрессии» в Донбассе

Петр Порошенко обсудил со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине текущую ситуацию в Донбассе. Детали переговоров сообщила пресс-служба украинского президента.

В информации, предоставленной пресс-службой, говорится о том, что Порошенко в ходе встречи с Куртом Волкером поблагодарил его за усилия, направленные на урегулирование конфликта, а также «прекращение российской агрессии». Кроме того, президент Украины в разговоре с представителем Госдепа подчеркнул важность выполнения минских договоренностей.

Киев неоднократно обвинял Россию в прямой военной помощи ополченцам Донбасса. Позиция Кремля заключается в том, что РФ участницей конфликта на востоке Украины не является.