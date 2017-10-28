Главный военный прокурор Украины назвал число небоевых потерь ВСУ в Донбассе

С 2014 года небоевые потери Вооруженных сил Украины составили более 10 тысяч человек. 3 700 из них погибли на территории Донбасса, заявил главный военный прокурор Украины.

Данную статистику Анатолий Матиос обнародовал, выступая в эфире телеканала ZIK. Прокурор назвал две основные причины того, что ВСУ несут потери вне боевой обстановки. По словам Матиоса, это нарушение украинскими военными устава и халатное отношение к службе.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Ранее в субботу «Аргументы недели» писали, что ситуация на востоке Украины стала темой обсуждения в ходе встречи президента страны Петра Порошенко и спецпредставителя Госдепа США.