Мадрид передал функции главы Каталонии испанскому вице-премьеру

Функции главы Каталонии переданы заместителю председателя испанского правительства Сорайе Саенс де Сантамария. О соответствующем решении премьер-министра Мариано Рахоя проинформировали государственные СМИ Испании.

Напомним, в пятницу каталонские депутаты одобрили документ, в котором говорится о выходе региона из состава страны. Вскоре после этого в Мадриде заявили о введении прямого управления Каталонией. Центральная власть отстранила правительство автономии и распустила местный парламент.

Ранее в субботу «Аргументы недели» писали, что независимость испанского региона готова признать Южная Осетия. Об этом заявил глава МИД республики.