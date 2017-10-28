МИД Южной Осетии заявил о готовности признать независимость Каталонии

Южная Осетия готова признать независимость Каталонии. Об этом заявил глава МИД республики.

Как рассказал Дмитрий Медоев корреспонденту РИА Новости, Цхинвал примет данное решение, если получит соответствующие обращение каталонских властей. По мнению Медоева, Мадрид не имеет права удерживать регион в составе Испании, так как независимость Каталонии была поддержана ее жителями.

Напомним, 1 октября в испанском автономном сообществе состоялся референдум, по итогам которого было объявлено, что Каталония отделяется от Испании. Накануне каталонские депутаты одобрили резолюцию о провозглашении независимости.