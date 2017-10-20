Испанский король отказал Каталонии в праве на независимость

Каталония является частью Испании и останется в ее составе. Об этом заявил испанский король Филипп VI.

Выступая в городе Овьедо, монарх выразил уверенность в том, что власти страны сумеют урегулировать кризис вокруг Каталонии на основе демократических институтов. Кроме того, король назвал попытку автономии отделиться «неприемлемой», передает телекомпания Television Espanola.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум, участники которого высказались за независимость региона. Ранее «Аргументы недели» писали, что испанские власти объявили о готовности лишить Каталонию статуса автономного сообщества.