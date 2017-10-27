Модель-подросток из Перми работала без страховки по тринадцать часов

Днем в пятницу, 27 октября, стало известно, что у четырнадцатилетней модели из Перми, которая скончалась в Шанхае, не было медицинской страховки.

Накануне девочка жаловалась маме на плохое самочувствие, говорила, что устала и очень хочет спать. Юная модель добавила, что работала по тринадцать часов, передает издание "Вести". Мать просила ребенка обратиться к врачу, однако дочь ее не послушала.

Впоследствии выяснилось, что школьница не пошла в больницу, поскольку у нее не было страховки, несмотря на трехмесячный контракт с известным модельным агентством. Согласно документу, четырнадцатилетняя девочка должна была работать на подиуме не более четырех часов в сутки.