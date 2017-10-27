Появились подробности смерти 14-летней российской модели в Шанхае

Днем в пятницу, 27 октября, появились подробности смерти в Шанхае четырнадцатилетней модели из России.

Девочка из Перми по имени Влада отправилась в Китай для участия в показах восточных дизайнеров. Согласно информации издания "Стархит", школьнице стало плохо два дня назад, у нее поднялась температура до 40 градусов. Модель пожаловалась на недомогание и была доставлена в больницу. Через несколько часов больную подключили к аппарату жизнеобеспечения. По предварительным данным, у 14-летней россиянки была менингококковая инфекция.

Директор модельного агентства подчеркнула, что Влада работала в этом бизнесе уже около двух лет и у нее никогда не было проблем со здоровьем или недостатка веса. Женщина добавила, что ее подопечная "сгорела" за пару дней.