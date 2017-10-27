В Шанхае скончалась 14-летняя российская модель

В одной из больниц Шанхая скончалась четырнадцатилетняя уроженка Перми, которая работала в городе моделью.

Факт смерти российской девочки-подростка уже подтвердили в Генеральном консульстве РФ. В дипмиссии пока не располагают информацией о точной причине гибели ребенка, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные консула Андрея Куликова.

Ранее сообщалось, что 25 октября девочка была экстренно доставлена в клинику с высокой температурой. Предполагалось, что она могла быть больна менингитом, однако китайская сторона эту информацию не подтвердила. Родители скончавшейся модели в настоящий момент оформляют документы, чтобы приехать в Китай.